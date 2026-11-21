संवाद सूत्र, लखीमपुर। घाघरा नदी के कछार में लगने वाले ऐतिहासिक ठुठवा मेले की रौनक बढ़ने लगी है। शनिवार को कई जिलों से दुकानदार पहुंचे और अपनी जगह आरक्षित कर दुकानें सजाने की तैयारी शुरू की। झूले, सर्कस और मौत का कुआं लगाने वाले संचालक भी तैयारियों में जुट गए हैं।



आवागमन सुगम बनाने के लिए 40 फिट चौड़ा मुख्य मार्ग बनाया गया है। अन्य रास्ते 30-30 फिट चौड़े हैं। भंडारों के आयोजन के लिए नदी किनारे अलग जगह दी गई है। करीब 450 वर्षों से लग रहे इस मेले की कोई स्थायी जगह या औपचारिक कमेटी नहीं है।

यहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं हैं। दुकानदारों और प्रशासन के सहयोग से मेला आयोजित होता है। व्यवस्थाओं में राजापुर ग्राम प्रधान और विकासखंड प्रशासन की भी अहम भूमिका रहती है। घाघरा नदी के कछार का यह मेला क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान है।



सियासी शक्ति प्रदर्शन से मेले की रौनक प्रभावित होने की आशंका



अंबुज मिश्र जागरण, ईसानगर (लखीमपुर)। ठुठवा मेला इस बार धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ सियासी शक्ति प्रदर्शन का केंद्र भी बन सकता है। सत्ता पक्ष के टिकट की दावेदारी कर रहे कुछ नेताओं ने ताकत दिखाने की तैयारी शुरू की है। क्षेत्र में करीब एक दर्जन नेताओं की दावेदारी की चर्चा है। कहा जा रहा है कि भाजपा के एक से अधिक पंडाल सज सकते हैं।