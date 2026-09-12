Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

लखीमपुर के जिला अस्पताल में मरीज को इलाज की जगह मिले थप्पड़ और घूंसे, चोटिल होने पर मुंह से निकला खून

By Digital Desk Edited By: Dharmendra Pandey
Published: Sat, 12 Sep 2026 12:39 PM (IST)

Lakhimpur District Hospital: स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत जयपाल उसे देखने आया तो मरीज ने बेहोशी की हालत में ...और पढ़ें

HighLights

  1. संविदा पर कार्यरत स्टाफ कर्मी ने की मारपीट 

  2. देर रात तक हंगामा मौके पर पहुंचे सदर विधायक योगेश वर्मा

  3. मामला गंभीर होने पर प्रधानाचार्यडॉ.वाणी गुप्ता ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जिला अस्पताल में मरीजों के साथ अभद्रता का मामला कोई नया नहीं है,यहां आए दिन मरीजों के साथ कभी चिकित्सकों और कभी वार्ड ब्वाय के अभद्रता के प्रकरण सामने आते हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार की देर रात एक मरीज के साथ संविदा कर्मी ने ऐसी मारपीट की कि उसके मुंह से खून तक आ गया।

हंगामे की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर विधायक व मेडिकल कालेज की प्रधानाचार्य डॉ.वाणी गुप्ता ने मौके को गंभीरता से लिया है। सदर विधायक योगेश वर्मा ने डाक्टरों व उक्त स्टाफ नर्स पर कार्रवाई की बात भी कही है।

जिला अस्पताल में शुक्रवार की दिन-रात करीब 9:30 बजे एंबुलेंस से पहुंचे शिवम विश्वकर्मा ने अपने छोटे भाई राहुल विश्वकर्मा को बेहोशी की हालत में भर्ती कराया। इस दौरान वह बेहोशी में कई बार चिल्लाने के साथ हाथ-पैर चला रहा था।

राहुल के बड़े भाई शिवम विश्वकर्मा का कहना है कि छोटा भाई राहुल मेला मैदान के एक प्राइवेट अस्पताल में काम करता था, जहां दोपहर में वह अचानक बेहोश हो गया हाथ पैर ठंडे हो गए। उसे घर लाने के बाद शाम को अस्पताल लाया गया। देर रात एंबुलेंस से पहुंचे मरीज को भर्ती करने के बाद डाक्टरों ने उसे इंजेक्शन दिया तथा ग्लूकोज की बोतल भी लगाई गई।

इसके बाद उसे मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जहां स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत जयपाल उसे देखने आया तो मरीज ने बेहोशी की हालत में जब मरीज ने हाथ पर चलाए तो जयपाल ने उसे थप्पड़ों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। शिवम विश्वकर्मा के मुताबिक जयपाल ने इतना मारा की मरीज के मुंह से खून निकलने लगा।

उसने डाक्टरों से शिकायत की और फिर हंगामा शुरू हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सदर विधायक योगेश वर्मा ने चिकित्सकों को फटकार लगाई। सूचना पर पहुंची मेडिकल कालेज प्रधानाचार्य डॉ.वाणी गुप्ता तथा जिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. राजकुमार कोहली ने भी मौके को गंभीरता से लिया है। सदर विधायक योगेश वर्मा ने मौके पर मौजूद डाक्टरों तथा उक्त स्टाफ नर्स पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

यह भी पढ़ें- लखीमपुर के दुधवा के जंगलों में दिखा अनोखा करैत, शरीर से गायब हो गईं पहचान वाली धारियां

यह भी पढ़ें- कहीं हाथी पर सवार होकर तो कहीं कमर तक पानी में गश्त कर रहे कर्मीचारी, दुधवा टाइगर रिजर्व में बारिश बनी आफत