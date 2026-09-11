कहीं हाथी पर सवार होकर तो कहीं कमर तक पानी में गश्त कर रहे कर्मीचारी, दुधवा टाइगर रिजर्व में बारिश बनी आफत

संवाद सूत्र, पलियाकलां (लखीमपुर)। विगत कई दिनों से हो रही बारिश के कारण दुधवा टाइगर रिजर्व के कई वन क्षेत्रों में जलभराव एवं बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मानसून सत्र में इस प्रकार की स्थितियां प्रतिवर्ष रहती हैं, परंतु इस बार निरंतर बारिश होने की वजह से जिन क्षेत्रों में कभी जलभराव नहीं रहता था, उन क्षेत्रों में भी पानी भर गया है। इन क्षेत्रों में पानी भरा होने के कारण गश्त करना मुश्किल होता है।

बादजूद इसके दुधवा के कर्मचारी गश्त कर रहे हैं। कही कहीं पर तो कमर तक पानी में चलकर कर्मी गश्त कर रहे हैं। दुधवा के उपनिदेशक जगदीश आर ने बताया कि मानसून सत्र की इस प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व से सशक्त तैयारियॉ सुनिश्चित की गई हैं।