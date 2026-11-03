कांपते हाथों से बेटे ने लिखी पिता के खिलाफ तहरीर, लखीमपुर में मां की हत्या के बाद छलका दर्द

आशीष शुक्ला, जंगबहादुरगंज (लखीमपुर)। मुनफ्फरपुर में महिला की हत्या के बाद जब बेटे को पिता के खिलाफ तहरीर लिखनी पड़ी, तो उसके हाथ कांप उठे। थाने में कलम पकड़े उंगलियां कांप रही थीं, शब्द जुबान पर आकर अटक रहे थे। आंखों के सामने दो तस्वीरें थीं। एक तरफ खून से सनी जमीन पर पड़ी मां चंद्रकली का शव, जिसने उसे जन्म दिया और उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तो वहीं दूसरी तरफ पिता हरिराम, जिसने कंधे पर बिठाकर घुमाया।

आज उसी पिता को हत्यारा लिखना पड़ रहा था। उसके जेहन में सवालों का सैलाब था। क्या पिता के खिलाफ लिखूं? मां को न्याय कैसे दिलाऊं? पांच भाई बहनों का क्या होगा? थाने की बेंच पर बैठा वह देर तक सोचता रहा। अंतत: उसने कांपते हाथों से तहरीर लिखनी शुरू की। हर अक्षर के साथ आंसू कागज पर गिर रहे थे। नशे ने एक घर उजाड़ दिया। रोज के झगड़े ने आखिर मां की जान ले ली।

फारेंसिक टीम खून लगी फंटी उठा रही थी और बेटा पिता के खिलाफ इंसाफ की अर्जी लिख रहा था। यह तहरीर नहीं, एक बेटे के दिल के चीथड़े थे। एक तरफ ममता का कर्ज, दूसरी तरफ पिता का प्यार। अंत में ममता जीत गई और कांपते हाथों ने लिखा कि मेरे पिता ने मेरी मां की हत्या की है, कार्रवाई की जाए।