लखीमपुर खीरी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार मां बेटे सहित तीन की मौत, एक घायल

संवादसूत्र, लखीमपुर : मितौली थाना के लालनपुर तिराहे पर सोमवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो महिलाओं और दो वर्षीय बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा युवक गंभीर घायल हो गया। बाइक पर मासूम सहित चार लोग सवार थे।

नीमगांव थाना के गांव ओदरहिया निवासी अरविंद,24 वर्षीय पत्नी मोहनी, 20 वर्षीय बहन खुशबू देवी पत्नी फूलचंद और दो वर्षीय बेटे अयांश के साथ बाइक से सीतापुर जिले के महोली थाना के ग्राम मुड़ा जा रहे थे। करीब 10 बजे कस्ता के निकट लालनपुर तिराहे पर मितौली की ओर जा रहे मौरंग लदे ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी।