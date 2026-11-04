लखीमपुर खीरी के निर्मल आश्रम पर गुरुग्रंथ साहिब का अपमान करने का लगा आरोप, एसडीएम से की शिकायत

संवाद सूत्र, लखीमपुर। खीरी के निर्मल आश्रम के महंत पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी व पवित्र वाणी का निरादर करने का आरोप लगाते हुए सिख समुदाय ने एसडीएम राजेश प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा है।

ज्ञापन में कमेटी ने कहा कि उक्त आश्रम अब गुरु नानक प्रकाश दिवस के अवसर पर नगर कीर्तन निकालना चाहता है। सिख समाज ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जिस आश्रम पर गुरु ग्रंथ साहिब के निरादर का आरोप है, उसे धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए।