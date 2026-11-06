लखीमपुर में फंदे से लटका मिला नवविवाहिता का शव, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप

संवादसूत्र, बरवर (लखीमपुर)। मुहल्ला रोशन नगर में पांच माह पूर्व ब्याही गई 21 वर्षीय नवविवाहिता प्रियंका का शव कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटका मिला। मृतका का मायका सीतापुर जनपद के महोली थाना क्षेत्र के गांव फत्तेपुर में है, जहां के निवासी शिवकरन की पुत्री प्रियंका की शादी पांच महीने पहले बरवर के मोहल्ला रोशन नगर निवासी योगेश के साथ हुई थी।

घटना की सूचना मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग मौके पर पहुंच गए और ससुराल पक्ष पर हत्या करके शव को फंदे पर लटकाने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं, पति योगेश का कहना है कि घटना के समय वह खेत पर गेहूं की बुवाई करने गया हुआ था।