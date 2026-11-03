नेपाल के बडीमालिका में भारी बर्फबारी में फंसे भारतीय युवक की मौत, दोस्त को हेलीकॉप्टर से बचाया गया
नेपाल के बाजुरा जिले में स्थित बडीमालिका में भारी हिमपात के कारण फंसे दो युवकों में से एक, मनीष बोहरा ...और पढ़ें
HighLights
बडीमालिका में भारी हिमपात से एक युवक की मौत।
मनीष बोहरा की पहचान, कंचनपुर के निवासी थे।
साथी सागर कार्की को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला।
जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रदेश के बाजुरा जिले में स्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल बडीमालिका में भारी हिमपात के चलते फंसे दो युवकों में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया।
मृतक की पहचान कंचनपुर जिले की बेदकोट नगरपालिका के दैजी निवासी 20 वर्षीय मनीष बोहरा के रूप में हुई है। उसके साथी सागर कार्की को शनिवार को सुरक्षित निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचाया गया।
बाजुरा के जिलाधिकारी मुक्तिराम रिजाल के अनुसार, दोनों युवक शुक्रवार को बडीमालिका देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम बिगड़ने और लगातार हिमपात के कारण दोनों त्रिवेणी पाटन क्षेत्र में फंस गए। आगे बढ़ना संभव नहीं होने पर उन्होंने वहां स्थित धर्मशाला में रात बिताने का निर्णय लिया। सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकाप्टर से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया।
इस दौरान सागर कार्की को त्रिवेणी पाटन से सुरक्षित निकाल लिया गया। उसे हेलीकाप्टर से जिला मुख्यालय मार्तडी पहुंचाया गया। इसके बाद मनीष की तलाश जारी रखी गई।
खोजबीन के दौरान त्रिवेणी पाटन के निकट उसका शव पड़ा मिला है। बताया गया कि दोनों युवक समुद्र तल से करीब 4,002 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बडीमालिका देवी के दर्शन के लिए गए थे। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र और खराब मौसम के कारण बचाव अभियान में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलने के बाद कंचनपुर के दैजी क्षेत्र में शोक का माहौल है।