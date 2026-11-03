नेपाल के बडीमालिका में भारी बर्फबारी में फंसे भारतीय युवक की मौत, दोस्त को हेलीकॉप्टर से बचाया गया

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नेपाल के सुदूरपश्चिम प्रदेश के बाजुरा जिले में स्थित धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल बडीमालिका में भारी हिमपात के चलते फंसे दो युवकों में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे को सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया।

मृतक की पहचान कंचनपुर जिले की बेदकोट नगरपालिका के दैजी निवासी 20 वर्षीय मनीष बोहरा के रूप में हुई है। उसके साथी सागर कार्की को शनिवार को सुरक्षित निकालकर जिला मुख्यालय पहुंचाया गया। बाजुरा के जिलाधिकारी मुक्तिराम रिजाल के अनुसार, दोनों युवक शुक्रवार को बडीमालिका देवी के दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान अचानक भारी बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम बिगड़ने और लगातार हिमपात के कारण दोनों त्रिवेणी पाटन क्षेत्र में फंस गए। आगे बढ़ना संभव नहीं होने पर उन्होंने वहां स्थित धर्मशाला में रात बिताने का निर्णय लिया। सुरक्षा कर्मियों ने हेलीकाप्टर से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया।