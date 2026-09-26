नेपाल ने कैलाशपुर बांध के गेट खोलने की भारत से मांगी अनुमति, क्या फिर आने वाली है बड़ी तबाही?

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। नेपाल के कैलाली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच वहां के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। स्थिति को देखते हुए धनगढ़ी स्थित जिला प्रशासन कार्यालय ने लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह को पत्र भेजकर कैलाशपुर बांध के गेट खोलने की अनुमति मांगी है। नेपाल प्रशासन ने पानी तेजी से जमा होने के कारण फसल, पशुधन, बुनियादी ढांचे और जनजीवन को संभावित नुकसान की आशंका जताई है।

नेपाल के मुख्य जिला अधिकारी (सीडीओ) हृदयराज रेग्मी की ओर से 25 सितंबर को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी वर्षा के कारण सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति गंभीर हो रही है। पानी का स्तर बढ़ने से कैलाली जिले के निचले इलाकों में नुकसान की आशंका है।