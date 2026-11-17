जागरण संवाददाता, खमरिया। थाना खमरिया क्षेत्र के दरिगापुर निवासी 28 वर्षीय पिंटू पुत्र जयपाल विश्वकर्मा की 31अक्टूबर 2026 को मलेशिया में संदिग्ध मौत हो गई थी। पिंटू की मौत के बाद परिजनों द्वारा स्थानीय प्रशासन के माध्यम से भारत सरकार से पिंटू के शव को मंगवाने की गुहार लगाई गई थी।

भारत सरकार के प्रयासों से 16 दिन बाद सोमवार को देर रात पिंटू का पार्थिव शरीर दरिगा पुर गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही चीख पुकार मच गई। जयपाल विश्वकर्मा के मुताबिक करीब छह माह पूर्व विजिट बीजा पर पिंटू मजदूरी करने मलेशिया गया था जहां संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी।