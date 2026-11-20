संवाद सूत्र, लखीमपुर। निषादनगर घोला गांव में 30 वर्षीय हरेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर उसकी पत्नी अनीता देवी और गांव के गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों भागने की फिराक में थे। उन्हें बहादुर नगर तिराहे के पास पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल बांका, लोहे का पाइप और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं।

दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।हरेंद्र की हत्या मंगलवार रात घर से कुछ दूरी पर खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर की गई थी। बुधवार सुबह गांव के लोगों ने रास्ते पर उसका शव देखा। उसके गले और सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे।

परिवार ने पुलिस को सूचना दी। हरेंद्र के परिवारजनों ने पुलिस को बताया था कि अनीता के गुरजीत से संबंध थे और उन्हें दोनों पर हत्या का संदेह है। हरेंद्र के पिता पन्नालाल ने आरोप लगाया कि मंगलवार देर रात गुरजीत उनके घर आया था। आहट होने पर हरेंद्र ने उसे देखा तो वह चला गया। पिता के अनुसार, गुरजीत के जाने के बाद अनीता भी घर से निकली।