प्रेम प्रसंग में पति बन रहा था रोड़ा, लखीमपुर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट; गिरफ्तार
लखीमपुर के निषादनगर घोला गांव में हरेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर उसकी पत्नी अनीता देवी और प्रेमी गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है।
HighLights
लखीमपुर में हरेंद्र की हत्या, पुलिस ने पत्नी-प्रेमी को किया गिरफ्तार।
अनीता देवी और गुरजीत सिंह पर हत्या का आरोप लगा।
प्रेम प्रसंग में पति को रास्ते से हटाने के लिए की हत्या।
संवाद सूत्र, लखीमपुर। निषादनगर घोला गांव में 30 वर्षीय हरेंद्र की हत्या के मामले में पुलिस ने 48 घंटे के भीतर उसकी पत्नी अनीता देवी और गांव के गुरजीत सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों भागने की फिराक में थे। उन्हें बहादुर नगर तिराहे के पास पकड़ा गया। उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल बांका, लोहे का पाइप और खून से सने कपड़े बरामद किए गए हैं।
दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।हरेंद्र की हत्या मंगलवार रात घर से कुछ दूरी पर खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर की गई थी। बुधवार सुबह गांव के लोगों ने रास्ते पर उसका शव देखा। उसके गले और सिर पर धारदार हथियार से वार के निशान थे।
परिवार ने पुलिस को सूचना दी। हरेंद्र के परिवारजनों ने पुलिस को बताया था कि अनीता के गुरजीत से संबंध थे और उन्हें दोनों पर हत्या का संदेह है। हरेंद्र के पिता पन्नालाल ने आरोप लगाया कि मंगलवार देर रात गुरजीत उनके घर आया था। आहट होने पर हरेंद्र ने उसे देखा तो वह चला गया। पिता के अनुसार, गुरजीत के जाने के बाद अनीता भी घर से निकली।
संदेह होने पर हरेंद्र लोहे का पाइप लेकर उसके पीछे गया। दोनों देर रात वापस नहीं लौटे। सुबह गुरजीत से फोन पर पूछने पर उसने हरेंद्र की जानकारी होने से इनकार किया। कुछ समय बाद ग्रामीणों ने शव मिलने की सूचना दी। थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच की।
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अनीता को बुधवार को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। गिरफ्तार करने वाली टीम में थाना प्रभारी के अलावा उपनिरीक्षक जय प्रकाश यादव, राहुल त्यागी, दुष्यंत कुमार, शिवम यादव, ऋषभ, रोहित भास्कर, नीतू और पारुल शामिल थे।
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