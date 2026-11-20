जागरण संवाददाता, अमेठी। किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक और प्रमाणित बीज निर्धारित दर पर उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के अधिकारियों और उप जिलाधिकारियों की संयुक्त टीम ने जिले में उर्वरक-बीज विक्रय केंद्रों, थोक व फुटकर प्रतिष्ठानों और गोदामों का निरीक्षण किया।

किसान सेवा केंद्र संसारपुर का लाइसेंस निलंबित किया गया, जबकि कई दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी हुए। जिला कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह निरंजन ने बताया कि जांच में उर्वरकों और बीजों की उपलब्धता, मूल्य, स्टाक व वितरण रजिस्टर, बिक्री रसीद, पीओएस मशीन और किसानों को वितरण संबंधी अभिलेखों का सत्यापन किया गया।

उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव और सहायक विकास अधिकारी (कृषि), गौरीगंज ने तिवारी ट्रेडर्स की जांच की। वहां अभिलेख सही मिले और ओवररेटिंग या टैगिंग नहीं पाई गई। एसडीएम डा. अरुणिमा श्रीवास्तव और सहायक विकास अधिकारी (कृषि), तिलोई ने पांच प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। अभिलेख अधूरे मिलने पर नोटिस दिए गए।

मोबाइल नंबर ना होने पर दिया नोटिस उप कृषि निदेशक सतेंद्र कुमार को साधन सहकारी समिति कौहार बंद मिली। तिवारी ट्रेडर्स, कौहार में 460 बोरी यूरिया और 22 बोरी एनपीके मिला। एग्रीजंक्शन (वन स्टाप शाप), कौहार में 11 बोरी यूरिया, 31 बोरी एनपीके, दो बोरी पोटाश और पांच बोरी एसएसपी था। वितरण रजिस्टर में किसानों के मोबाइल नंबर नहीं होने पर संचालक को नोटिस दिया गया।

आशीर्वाद इंडस्ट्रीज, नेवादा किशुनगढ़ में 467 बोरी यूरिया, 93 बोरी डीएपी, 22 बोरी एनपीके, चार बोरी पोटाश और 180 बोरी एसएसपी मिला। श्याम खाद भंडार, नंदमहर में 4,800 बोरी यूरिया, 800 बोरी डीएपी, 50 बोरी एनपीके और 30 बोरी एसएसपी उपलब्ध था। दोनों जगह वितरण रजिस्टर अधूरे थे और किसानों के नाम व मोबाइल नंबर दर्ज नहीं थे; नोटिस जारी हुए। श्याम बहादुर बीज भंडार, मुसाफिरखाना में बीज वितरण हो रहा था। बताया गया कि बीज निर्धारित मूल्य पर दिया जाता है।