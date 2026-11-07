Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गन्ना किसानों का इंतजार खत्म, लखीमपुर में 10 नवंबर से चल सकती है कुम्भी चीनी मिल

By Vikas Sahay Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Sat, 07 Nov 2026 11:41 AM (IST)

लखीमपुर की बलरामपुर ग्रुप की कुम्भी चीनी मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होने की संभावना है। मिल ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. कुम्भी चीनी मिल का पेराई सत्र 10 नवंबर से शुरू होगा।

  2. किसानों से ताजा और स्वच्छ गन्ना आपूर्ति करने की अपील।

  3. गन्ना कोल्हू व क्रेशरों पर कम दाम में न बेचें।

अमीरनगर (लखीमपुर)। गन्ना किसानों का इंतजार अब खत्म होने वाला है। बलरामपुर ग्रुप की कुम्भी चीनी मिल का पेराई सत्र 2026-27 आगामी दस नवंबर से शुरू होने की संभावना है। मिल के इकाई प्रमुख डॉ. सुनील कुमार यादव ने बताया कि मिल संचालन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।

गन्ना तौल केंद्र स्थापित करने का काम भी तेजी से चल रहा है। उन्होंने किसानों से ताजा और स्वच्छ गन्ना आपूर्ति करने की अपील की। साथ ही कहा कि मिल चालू होने तक धैर्य बनाए रखें और गन्ना कोल्हू व क्रेशरों पर कम दाम में न बेचें। स्थानीय मिल को गन्ना देने से बेसिक कोटा बढ़ेगा और निर्धारित मूल्य का लाभ मिलेगा।

यह भी पढ़ें- लखीमपुर में आर्थिक तंगी को बनाया ताकत, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीये बनाकर बढ़ा रहीं परिवार की आमदनी

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।