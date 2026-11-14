लखीमपुर में पांच करोड़ से जगमगाएंगी 700 LED लाइटें, रात के अंधेरे से मिलेगी निजात

संवाद सूत्र, लखीमपुर। शहर की प्रमुख सड़कों को रोशनी से जगमगाने की तैयारी नगर पालिका ने शुरू कर दी है। इसके तहत करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से शहर के प्रमुख मार्गों पर 700 एलईडी लाइटें पोल सहित लगाई जाएंगी।

इस योजना पर काम शुरू हो चुका है। पहले चरण में गल्ला मंडी क्षेत्र में लाइटें लगाने का काम कराया जा चुका है। इसके बाद डीसी रोड और खीरी रोड पर नगर पालिका सीमा तक पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।

योजना के तहत गुरु नानक डिग्री कॉलेज से बेहजम रोड होते हुए छाउछ कॉलोनी स्थित पावर हाउस तक भी लाइटें लगाई जाएंगी। इन मार्गों पर नए पोल स्थापित कर एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे रात के समय आवागमन करने वाले लोगों को अंधेरे से निजात मिल सकेगी। प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त रोशनी होने से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और राहगीरों को भी सहूलियत मिलेगी।