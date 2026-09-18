लखीमपुर खीरी में सोते समय गिरी कच्ची दीवार, पति की मौत और पत्नी घायल

संवादसूत्र जागरण, कचियानी (लखीमपुर खीरी)। मितौली के कस्बा कस्ता में गुरुवार देर रात घर में सो रहे दंपति पर घर की कच्ची दीवार गई, जिसके मलबे में दबने से 50 वर्षीय गृहस्वामी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर घायल हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए सीएचसी मितौली में भर्ती कराया गया।

कस्ता कस्बा निवासी 50 वर्षीय गुड्डू कश्यप पुत्र कल्लूराम और उनकी पत्नी पिंकी देवी घर में सो रहे थे। रात करीब 11 बजे अचानक जर्जर कच्ची दीवार दोनों के ऊपर गिर गई। दीवार गिरते ही चीख-पुकार मच गई।

आवाज सुनकर दौड़े पड़ोसियों ने दोनों को मलबे से बाहर निकाला। मगर, तब तक गुड्डू की मौत हो चुकी थीं। वहीं, पिंकी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया।

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पड़ोसियों के अनुसार, मृतक गुड्डू बेहद गरीब था। उनके दोनों बेटे रोजी-रोटी के लिए बाहर मजदूरी करते हैं। बड़ा बेटा प्रीतम लुधियाना में है, जबकि छोटा बेटा सुमित हरिद्वार में है। घर पर केवल दंपति ही मौजूद थे।

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