लखीमपुर खीरी में बाघिन का 'लाइव ट्रेनिंग सेशन', 11 बकरियों का शिकार कर सिखाए दांव-पेच

संवादसूत्र, जागरण. ममरी। दक्षिण खीरी वन प्रभाग की बाघ बाहुल्य महेशपुर रेंज एवं बीट के ग्राम रामदीनपुर में गन्ने के खेत से बाघिन के निकलने से बकरी चरा रही महिलाओं में भगदड़ मच गई। इस आपा थापी के बीच बाघिन ने एक-एक कर ग्यारह बकरियों को मौत के घाट उतार दिया।जबकि कुछ बकरियां वहां भाग निकलीं।

इलाके में बाघों के मौजूदगी एवं उनके द्वारा हमले की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हमले में बाघिन ने वाचर राधेश्याम की पत्नी शांति की तीन बकरी व कमलेश की चार, रामस्वरूप व बीरू की दो-दो बकरी मृत पाई गई हैं।