308 पहियों वाले ट्रक के कुंभी चीनी मिल पहुंचते ही हुआ भव्य स्वागत, स्थापित होगा एशिया का पहला बायो प्लास्टिक प्लांट

जागरण संवाददाता, लखीमपुर। 308 पहिए वाले महाट्रक के कुंभी चीनी मिल पहुंचने पर भव्य स्वागत कर पूजन किया गया है। ट्रक को देखने के लिए लोगों को भीड़ लगी रही। इस दौरान चीनी मिल के मुख्य महाप्रबंधक सुनील यादव ने नारियल फोड़कर मशीन का पूजन किया।

कुंभी में निर्माणाधीन बायो पालिमर प्लांट पहुंचते ही मिल प्रशासन ने उसे स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्लांट में गन्ने से पर्यावरण अनुकूल पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक का उत्पादन होगा। इस अत्याधुनिक प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 80 हजार टन बताई जा रही है।

मशीन स्थापित कराने की शुरू की तैयारी बहुप्रतीक्षित मशीन गुरुवार को सकुशल कुंभी में निर्माणाधीन बायो पालिमर प्लांट पहुंचते ही मिल प्रशासन ने उसे स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस प्लांट में गन्ने से पर्यावरण अनुकूल पॉलीलैक्टिक एसिड प्लास्टिक का उत्पादन होगा। इस अत्याधुनिक प्लांट की वार्षिक उत्पादन क्षमता करीब 80 हजार टन बताई जा रही है।