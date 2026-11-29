संवादसूत्र, पसगवां (लखीमपुर)। कोतवाली के ग्राम जीराबोझी में साइकिल मिस्त्री की लाठी-डंडों से पीट पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। शनिवार देर शाम जीराबोझी निवासी 45 वर्षीय राकेश कुमार पुत्र इतवारी सहिजना रामपुर बनवारी में अपनी दुकान बंद करघर लौट रहा था। रास्ते में पहले से घात लगाए गांव के प्रवीण कुमार ने साथियों संग उस पर हमला कर दिया।

हमलावरों ने लाठी-डंडों से पीटकर उसे मरणासन्न कर दिया। सूचना पर घरवाले इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां चिकित्सक ने राकेश को मृत घोषित कर दिया। घरवालों ने घटना का कारण पुरानी रंजिश बताया है। मृतक के भाई आशाराम ने घटना की तहरीर दी है। सूचना पर पुलिस सीएचसी पर पहुंच गई । भरण-पोषण कर रहा था।