उत्तर प्रदेश की BSc पास दो सहेलियों ने नौकरी छोड़ शुरू की 'फ्लोर मिल', लिखी आत्मनिर्भरता की नई कहानी

राकेश मिश्र, लखीमपुर। हुनर, हौसले और मेहनत के दम पर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिखी जा सकती है। इसकी मिसाल हैं दो सहेलियां ज्योति वर्मा और शैलजा, जिन्होंने नौकरी की तलाश में भटकने के बजाय खुद उद्यमी बनने का रास्ता चुना।

बीएससी तक पढ़ाई करने वाली 25 वर्षीय ज्योति ने अपनी हमजोली शैलजा के साथ मिलकर फ्लोर मिल स्थापित की। आज उनकी इकाई से न केवल उनके सपनों को उड़ान मिली है, बल्कि कई परिवारों की आजीविका भी जुड़ी है। ब्रांडेड कंपनियों के बीच उनका ‘श्री कान्हा भोग’ आटा अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

दोनों सहेलियों के सामने कारोबार शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की थी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 16 लाख रुपये का ऋण लेकर अपने उद्यम की नींव रखी। परिवार के सदस्य भी कर रहे मदद आधा चाट गांव में एक बीघा जमीन लीज पर लेकर फ्लोर मिल स्थापित की और उत्पादन शुरू किया। शुरुआती चुनौतियों के बीच कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत की। परिवार के सदस्य भी उद्योग के संचालन में हाथ बंटा रहे हैं, जिससे उनका हौसला और मजबूत हुआ है।

सरकारी योजना से मिली उड़ान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए मिला ऋण दोनों सहेलियों के सपने को साकार करने में अहम साबित हुआ। श्री कान्हा भोग आटे को बाजार में स्थापित करने और बड़ी कंपनियों के बीच अपनी जगह बनाने की चुनौती उनके सामने है। इसके बावजूद दोनों का प्रयास जारी है।