मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: सितंबर की राशि खातों में पहुंची, दिवाली से पहले अक्टूबर की भी उम्मीद

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा को देखते हुए मुख्यमंत्री मंईयांसम्मान योजना की सितंबर माह की राशि लाभुकों के खाते में शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश दिए थे। इस आलोक में अधिसंख्य जिलों में राशि लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित हो गई।

प्रत्येक लाभुकों के खाते में ढाई हजार रुपये भेजे गए। जिन जिलों में राशि अभी तक हस्तांतरित नहीं हुई है, वहां एक-दो दिनों में यह काम पूरा होने की संभावना है। जिलों से मिली जानकारी के अनुसार, गुमला में 1.52 लाख महिला लाभुकों के खाते में राशि का भुगतान किया जा चुका है।

चतरा में भी नौ अक्टूबर को राशि का भुगतान कर दिया गया। इसी तरह, जामताड़ा की 1,52,208, गिरिडीह की 4,56,048 तथा लातेहार की 1,29,281 महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित की गई है। धनबाद में 3,46,365 लाभुकों के बीच 86.59 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

गोड्डा, लोहरदगा में एक-दो दिनों में राशि जाएगी इसी तरह, पाकुड़, कोडरमा, पलामू, रामगढ़ में भी लाभुकों के खाते में राशि हस्तांतरित हो चुकी है। इधर, लोहरदगा की सामाजिक सुरक्षा शाखा की प्रभारी निदेशक जया शंखी मुर्मू ने बताया कि 23.13 करोड़ रुपये कोषागार से स्वीकृत होने के बाद योजना के 92,534 लाभुकों के खाते में मंगलवार तक राशि हस्तांतरित हो जाएगी। गोड्डा में भी मंइयां सम्मान योजना की राशि जारी नहीं हुई है।