लखीमपुर में 342 MM बारिश से हाहाकार: जिले के कई इलाके डूबे, अगले 24 घंटों के लिए विभाग ने जारी किया अलर्ट

जागरण टीम, लखीमपुर। जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शनिवार को प्राप्त वर्षा रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मदी तहसील में सर्वाधिक 342 मिमी बारिश दर्ज की गई। निघासन में 182.4 मिमी, सदर में 135 मिमी और धौरहरा में 105 मिमी वर्षा हुई। जिले में औसत वर्षा 191.1 मिमी दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है।

खेतों में खड़ी फसलों पर भी बारिश का असर पड़ने की आशंका है। लगातार पानी गिरने से ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकानों और रास्तों पर भी खतरा बढ़ सकता है। प्रशासन और संबंधित विभागों को जलभराव वाले क्षेत्रों पर नजर रखने की जरूरत है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और दवाओं को छोड़ बाकी किसी भी चीज की दुकानों के शटर तक नहीं उठे।

शहर के लगभग हर रास्ते पर जलभराव है और लगभग आधा दर्जन से अधिक वार्डों में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। शहर के ईदगाह, बलदेवनगर, शिवकालोनी, गोकुलपुरी, शांतिनगर, गंगोत्रीनगर, राजगढ़, ईदगाह, शिवपुरी, प्यारेपुर, हिदासयतनगर, महाराजगर में पानी घरों में घुस गया और लोग बुरी तरह से परेशान रहे। संतोष नगर में घरों के अंदर तक करीब एक फीट पानी पहुंच गया।

पीके इंटर कॉलेज, पुलिस लाइन और राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान तालाब में तब्दील हो गए। जिला क्षय रोग अस्पताल के लगभग सभी कमरों में पानी भर गया और जर्जर छतें टपकती रहीं। दवा, अभिलेख और एक्सरे मशीन बचाना चुनौती बन गया।हालांकि डीएम अंजनी कुमार सिंह, ईओ संजय कुमार सहित भारी अमला हालात का जायजा लेताे रहे लेकिन अपेक्षित राहत नहीं मिल पाई।



पक्का मकान भरभराकर गिरा, मलबे में दब गई गृहस्थी रेहरिया : मूड़ा निजाम निवासी शाहिद खान का पक्का मकान शनिवार सुबह तेज बारिश के दौरान ढह गया। कुछ देर पहले ही शाहिद बच्चों के साथ घर से बाहर निकल गए थे, जिससे परिवार बच गया। मकान गिरने से पूरी गृहस्थी मलबे में दब गई। लेखपाल को सूचना देकर नुकसान के आकलन की मांग की गई है।

