संवादसूत्र, निघासन (लखीमपुर)। छत पर जाने वाली सीढ़ियों पर बैठे सांप ने एक युवती को डस लिया। अचानक हुई घटना से परिजनों में चीख-पुकार मच गई। आनन-फानन परिजन युवती को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे।वहीं, युवती के चाचा सांप को मारकर डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गए। डिब्बे में बंद सांप को देखकर अस्पताल परिसर में अफरातफरी मच गई।

युवती की हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। निघासन कस्बे के शाहिद की 19 वर्षीय पुत्री इकरा बानो रविवार को किसी काम से छत पर जा रही थी। इसी दौरान सीढ़ियों पर बैठे सांप ने उसे डस लिया। घटना के बाद परिजन घबराकर युवती को तत्काल सीएचसी लेकर पहुंचे। कुछ देर बाद युवती के चाचा इश्तियाक भी सांप को मारकर डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंच गए।