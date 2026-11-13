लखीमपुर में किसानों को फ्री बांटे जा रहे उन्नत बीज, प्याज की खेती को भी मिलेगा बढ़ावा

संवाद सूत्र, लखीमपुर। किसानों की आमदनी बढ़ाने और पारंपरिक खेती के साथ व्यावसायिक फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यान विभाग ने पहल की है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत जिले के किसानों को प्याज की खेती के लिए निशुल्क उन्नत प्रजाति के बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

योजना के तहत जिले में 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज की खेती कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए किसानों को एनएचआरडीएफ (राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान) का अमेरिकन लाइट रेड प्रजाति का बीज दिया जा रहा है।

योजना में किसानों का चयन पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। निर्धारित लक्ष्य के तहत 20 हेक्टेयर और 15 हेक्टेयर के दो आवंटन समूहों में किसानों को बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। निशुल्क बीज मिलने से किसानों को शुरुआती लागत में राहत मिलेगी और प्याज उत्पादन का रकबा बढ़ाने में मदद मिलेगी।