मीरजापुर जिला कारागार में मुख्यालय से जुड़े सभी CCTV कैमरे, 82 प्रतिशत कर्मचारी तैनात

जागरण संवाददाता, मीरजापुर। संगमोहाल स्थित जिला कारागार में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये मुख्यालय स्थित वीडियो वाल से जुड़े हैं। जेल प्रशासन का दावा है कि सभी कैमरे चालू हैं। इनके माध्यम से कारागार में बंद 580 बंदियों पर लगातार नजर रखी जाती है। इसके अलावा गश्त के जरिए भी बंदियों और सुरक्षा पर निगरानी रखी जाती है।

जिला कारागार की क्षमता 393 बंदियों की है। इसके लिए दस पुरुष और एक महिला बैरक है। वर्तमान में यहां 580 से अधिक बंदी रखे गए हैं। जेल प्रशासन उनकी लगातार निगरानी करता है। बंदियों की निगरानी और जेल की सुरक्षा के लिए निर्धारित पदों के मुकाबले 82 प्रतिशत कर्मचारी तैनात हैं।

इनमें जेल अधीक्षक राजीव सिंह, जेलर, तीन डिप्टी जेलर, बंदी रक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हैं। जेल की सुरक्षा और बंदियों पर नजर रखने के लिए बंदी रक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। डिप्टी जेलर भी निगरानी की जानकारी लेते रहते हैं।