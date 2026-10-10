लखीमपुर कृषि विभाग में सरसों के 16500 बीज मिनीकिट फ्री उपलब्ध, लाभ पाने के लिए ऑनलाइन करें बुकिंग

संवाद सूत्र, लखीमपुर। जनपद में तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को सरसों के 16,500 बीज मिनीकिट निश्शुल्क उपलब्ध कराए हैं। प्रत्येक मिनीकिट में दो किलोग्राम बीज है, जो एक एकड़ में बुवाई के लिए पर्याप्त है। इनमें पीएम-32 और गिरिराज प्रजातियों के बीज शामिल हैं। प्रत्येक विकासखंड के बीज भंडार को 1,100 मिनीकिट आवंटित किए गए हैं।