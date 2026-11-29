संवादसूत्र, मितौली (लखीमपुर)। कस्ता मार्ग पर मढ़िया बाजार चौकी के पास रविवार सुबह तेज रफ्तार रफ्तार अर्टिगा कार और पिकअप की आमने-सामने टक्कर हो गई। इसमें कार सवार एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची शीट छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने एंबुलेंस से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मितौली पहुंचाया।

रविवार सुबह अमीरनगर से एक अर्टिगा कार सवारियां लेकर लखनऊ जा रही थी। कार में रास्ते से अलग-अलग जगहों से सवारियां बैठी थीं। मितौली थाना के मढ़िया बाजार चौकी के पास सीतापुर से पीलीभीत जा रही पिकअप से कार की जोरदार टक्कर हो गई।

इसमें अर्टिगा चालक मुजस्सिम निवासी मोहम्मदपुर अमीरनगर, प्रताप पुत्र मैकू निवासी कालीबाक्स सीतापुर, पृथ्वी पाल पुत्र अच्छेलाल, उनकी पत्नी नीतू शर्मा और तीन वर्षीय बेटी अवनी शर्मा घायल हो गईं। उधर, पिकअप चालक वीरपाल पुत्र रामलखन निवासी पीलीभीत भी घायल हो गया। दुर्घटना में अर्टिगा सवार एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई।