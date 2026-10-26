स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों की बंपर कमाई, उद्यान विभाग पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दे रहा बढ़ावा

राकेश मिश्र, लखीमपुर। कभी पहाड़ी इलाकों की पहचान मानी जाने वाली स्ट्रॉबेरी अब खीरी की मिट्टी में भी किसानों की आमदनी बढ़ाने का जरिया बन रही है। चार वर्ष पहले बांकेगंज के किसान यदुनंदन सिंह पुजारी ने जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती का प्रयोग शुरू किया था। शुरुआती प्रयोग सफल रहा तो आसपास के किसानों का रुझान बढ़ा।

आज जिले के अलग-अलग ब्लाकों में करीब दर्जनभर किसान स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं। हालांकि अधिक देखभाल और मेहनत के कारण अभी यह किसानों की पहली पसंद नहीं बनी है, लेकिन बेहतर बाजार भाव इसे आकर्षक विकल्प बना रहा है।

यदुनंदन सिंह को देखकर बांकेगंज के धीरू मौर्य ने भी स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। इसके बाद लखीमपुर ब्लाक के पिपरिया गांव के शिवप्रसाद वर्मा, कुंभी के दशरथपुर निवासी रामपाल और खदनी गांव के तोखनलाल ने भी खेतों में स्ट्रॉबेरी उतारी। पसगवां और बिजुआ क्षेत्र में भी इक्का-दुक्का किसानों ने इसकी शुरुआत की है।

मेहनत ज्यादा, मुनाफे की उम्मीद भी अच्छी स्ट्रॉबेरी की खेती में पौधों की नियमित देखभाल और मौसम पर नजर रखना जरूरी होता है। यही वजह है कि अधिकांश किसान अभी पारंपरिक फसलों के साथ ही इसे सीमित क्षेत्र में आजमा रहे हैं। किसानों के अनुसार बाजार में स्ट्रॉबेरी करीब 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है। इससे कम क्षेत्र में भी बेहतर आय की संभावना बनी है।