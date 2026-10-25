आलू के साथ शकरकंद की खेती से किसानों को बंपर मुनाफा, कम लागत के चलते कटरी क्षेत्र में मिल रहा बढ़ावा

जागरण संवाददाता, उन्नाव। कटरी क्षेत्र के किसान कम लागत में शकरकंद की खेती कर अच्छी आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। बाजार में इसकी मांग है और फसल तैयार होते ही स्थानीय तथा आसपास के व्यापारी खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। इससे किसानों को उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ता।

आलू के साथ कुछ किसान शकरकंद भी उगा रहे हैं। गंगा के तराई क्षेत्र की जलवायु इसके लिए अनुकूल मानी जाती है। कम पानी और अपेक्षाकृत कम मेहनत में तैयार होने वाली इस फसल के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त है।

पंडित खेड़ा गांव के किसान सुरेश ने एक बीघा खेत में शकरकंद लगाई है। उनके अनुसार फसल 90 से 100 दिनों में तैयार होती है। अब तक करीब पांच हजार रुपये की लागत आई है और एक बीघा में 80 से 90 क्विंटल उपज का अनुमान है। बाजार में शकरकंद 20 से 25 रुपये प्रति किलोग्राम बिकती है। जंगली सूअर फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे उपज की सुरक्षा की चिंता रहती है।

कृषि वैज्ञानिक डाॅ. जय कुमार यादव ने बताया कि उचित जल निकास वाली दोमट मिट्टी में इसकी खेती अच्छी रहती है। खेत की तैयारी, स्वस्थ बेलों का चयन, समय पर खरपतवार नियंत्रण और जरूरत के अनुसार सिंचाई से बेहतर उत्पादन मिल सकता है।