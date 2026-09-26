भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा सख्त, घुसपैठियों और अपराधियों के खिलाफ SSB ने बनाया मास्टर प्लान

संवाद सूत्र , लखीमपुर। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अवांछित गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए शनिवार को 70वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय द्वितीय में भारत-नेपाल प्रतिपक्ष समन्वय बैठक हुई। दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने सीमा की मौजूदा स्थिति और संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही आपसी समन्वय और सूचनाओं के त्वरित आदान-प्रदान को और मजबूत करने पर सहमति बनी।

बैठक की अध्यक्षता 70वीं वाहिनी के कमांडेंट राजन कुमार श्रीवास्तव ने की। भारत की ओर से 59वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नानपारा के कमांडेंट कैलाश चंद्र रमौला शामिल हुए। नेपाल की ओर से सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल की 31वीं बटालियन बर्दिया के बटालियन कमांडर दिनेश कुमार महत और डीएसपी संगीत भट्ट ने वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल के साथ प्रतिभाग किया।