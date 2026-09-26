यूपी के 86000 उपभोक्ताओं का अक्टूबर से नहीं बुक होगा सिलिंडर, सब्सिडी पर भी लगेगी रोक

संवाद सूत्र, बलरामपुर। जिले में गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी न कराने वाले 86,474 उपभोक्ताओं को एक अक्टूबर से सिलिंडर के लिए भटकना पड़ेगा। तेल कंपनियों ने साफ कर दिया है कि ई-केवाईसी के बिना सब्सिडी और बुकिंग दोनों पर रोक लग सकती है।

विभाग के अनुसार वर्तमान में जिले में कुल 4,33,700 गैस कनेक्शन हैं। इसमें 2,23,01 उज्ज्वला योजना के और 2,07,369 सामान्य उपभोक्ता हैं। इनमें से अब तक उज्ज्वला योजना के तहत 168878 उपभोक्ता व सामान्य श्रेणी के 175018 उपभोक्ताओं ने अपना ई-केवाईसी कराया है।