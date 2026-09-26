308 पहिये और 200 टन वजन... बेल्जियम से आए विशालकाय वेसल को लेकर आज बनारस पहुंचेगा मेगा ट्रक

जागरण संवाददाता, वाराणसी। ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से बलरामपुर चीनी मिल के लिए 200 टन वजनी वेसल लेकर निकला विशाल 308 पहियों वाला मल्टी-एक्सल ट्रेलर चंदौली पहुंच गया है।

इसे शनिवार को बनारस पहुंचना है, लेकिन सड़क को इसके आकार के अनुरूप तैयार करना किसी चुनौती से कम नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, बिजली, एनएचएआइ समेत कई विभागों की टीम शुक्रवार को दिनभर मार्ग का सर्वे करती रही और जरूरी काम शुरू कराए गए।

वेसल अपने वजन और आकार को लेकर कौतूहल बना हुआ है। यह जिस रास्ते से गुजर रहा है, देखने वालों की भीड़ लग जा रही है। यह विशालकाय वेसल (वैक्यूम बायलर) चीनी मिल और एथेनाल प्लांट में उत्पादन के लिए इस्तेमाल होगा। सात मीटर चौड़े और 100 फीट लंबे ट्रेलर को निकालने के लिए डाफी टोल प्लाजा के बाईं तरफ निर्माण तोड़कर सड़क चौड़ी की जा रही है।

बेल्जियम से आया 200 टन वजनी वेसल मोहनसराय में फुट ओवरब्रिज हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इसके बाद ट्रेलर रिंग रोड पकड़कर हरहुआ, सारनाथ और संदहा होते हुए गाजीपुर और आजमगढ़ जाएगा। रास्ते में स्वर्वेद मंदिर के पास फुट ओवरब्रिज का भी कुछ हिस्सा तोड़ा जाएगा। इसके अलावा बिजली के तार व खंभे, स्ट्रीट लाइट और साइनेज बोर्ड आदि भी हटाए जा रहे हैं।