जागरण संवाददाता, लखीमपुर। दक्षिण खीरी वन प्रभाग के बाघ बाहुल्य इलाके में बाघों और तेंदुओं की बढ़ती संख्या खेती किसानी से लेकर पशुपालन पर भारी पड़ रही है। सबसे बड़ा संकट छोटे और मझोले लोगों एवं महिलाओं के बकरी पालन पर पड़ रहा है।

वन विभाग के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ और सतर्कता और निगरानी पर कार्य कर समाधान खोजने में लगे रहते हैं। दरअसल पांच वर्ष पहले हुई गणना के अनुसार 17 बाघ और चार तेंदुए रिकॉर्ड किए गए थे। स्वाभाविक तौर पर तब से इनकी संख्या में इजाफा हुआ है।

जानकार सूत्रों के अनुसार, इनकी संख्या 40 से अधिक हो सकती है। इनमें बाघिनों के कुनबे में शावक भी शामिल हैं। यह अधिकांश जंगल के बाहर गन्ने के बड़े भूभाग पर अलग-अलग स्थानों पर आशियाना बनाकर रह रहे हैं। इसलिए डरे और सहमे लोग जान जोखिम में डालकर खेती किसानी करने को मजबूर हैं।

गांव में खेती के बाद दूसरा रोजगार पशुपालन ही है। इसमें सबसे बड़ा संकट बकरी पालन पर बना हुआ है। बकरी पालन का रोजगार हजारों महिलाओं के लिए पेट पालने का जरिया है। जिस पर भी संकट के बादल छाए हैं। डर की बजह से सामूहिक खेती करना महंगा पड़ रहा है।