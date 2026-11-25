संवाद सूत्र, गौरीफंटा(लखीमपुर खीरी)। नेपाल के बर्दिया जिले के राजापुर क्षेत्र में गुलदार के हमले से किशोरी की मौत हो गई। किशोरी घर के आंगन में खेल रही थी, तभी जंगल से निकला गुलदार उसे खींचकर ले गया।

घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत है। बर्दिया के उपनिरीक्षक रेशम बोहरा ने बताया कि राजापुर नगरपालिका-10 मझरा गांव निवासी कमला सिंह ठकुरी आंगन में खेल रही थी। इसी दौरान जंगल से निकले गुलदार ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में खींच ले गया।

किशोरी की चीख-पुकार सुनकर परिवारजन और आसपास के लोग दौड़े, लेकिन तब तक गुलदार उसे ले जा चुका था। ग्रामीणों को घटनास्थल से करीब 300 मीटर दूर झाड़ियों में किशोरी का शव बरामद हुआ। उसके गले और शरीर पर गंभीर घाव के निशान थे।