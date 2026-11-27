संवाद सूत्र, लखीमपुर। भारत सरकार की मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन (एमईई) टीम ने दुधवा टाइगर रिजर्व का सर्वे शुरू कर दिया है। टीम ने तीन दिवसीय दौरे की शुरुआत अभिलेखों व उपलब्ध सुविधाओं के निरीक्षण से की है। टीम तीन दिनों में दुधवा में वन्यजीव संरक्षण, सुरक्षा, प्राकृतिक आवास, वनस्पतियों, जैव विविधता और पर्यटन सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का बारीकी से मूल्यांकन करेगी । टीम लीडर एके भारद्वाज की देखरेख में टीम कल ही यहां पहुंच गई थी। शुक्रवार को टीम ने सबसे पहले अभिलेखों का निरीक्षण किया। इसके बाद टीम जंगल भी गई और वहां पर भी सर्वे किया।

बाघों की सुरक्षा और प्राकृतिक आवास परख रही टीम मूल्यांकन के दौरान बाघों के संरक्षण और उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ उनके प्राकृतिक आवास की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा जंगल की वनस्पतियों, जैव विविधता और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण से जुड़ी व्यवस्थाओं को भी सर्वे के दायरे में रखा गया है। टीम यह देख रही है कि वन्यजीवों के अनुकूल वातावरण बनाए रखने और उनकी सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास कितने प्रभावी हैं।



पर्यटन सुविधाओं का भी हो रहा मूल्यांकन



दुधवा टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं को भी टीम ने मूल्यांकन का हिस्सा बनाया है। पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाएं, पर्यटन प्रबंधन और वन्यजीवों के संरक्षण के बीच संतुलन समेत विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। टीम कल दुधवा और किशनपुर में भ्रमण कर मौके पर व्यवस्थाओं को देखेगी।