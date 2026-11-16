लखीमपुर खीरी में घने कोहरे के कारण अनियंत्रित एम्बुलेंस गड्ढे में पलटी, बाल-बाल बची मरीजों की जान

संवाद सूत्र, पडरिया तुला (लखीमपुर)। लखीमपुर भीरा राज्यमार्ग पर मलुकापुर मोड़ पर देर रात घने कोहरे की वजह से एक एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में घुस कर पलट गई। हादसे में कोई बड़ा हताहत नहीं हुआ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से देर रात एम्बुलेंस किसी मरीज को लेकर जा रही थी। मलुकापुर मोड़ पर घना कोहरा छाया हुआ था, जिस कारण चालक को सामने का रास्ता साफ दिखाई नहीं दिया। मोड़ पर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और एम्बुलेंस सड़क से उतरकर गड्ढे में जाकर पलट गई।