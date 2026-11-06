Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

75 की उम्र में युवाओं जैसा जोश, लखीमपुर के विजयपाल ने साइकिल से तय किया बद्रीनाथ का सफर

By Vikas Sahay Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Fri, 06 Nov 2026 01:13 PM (IST)

औरंगाबाद (लखीमपुर) के 75 वर्षीय विजयपाल मिश्रा ने खराब मौसम के बावजूद अपनी साइकिल 'शक्ति विमान' से 5 दिनों में ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. 75 वर्षीय विजयपाल मिश्रा ने साइकिल से बद्रीनाथ यात्रा की।

  2. खराब मौसम के बावजूद 5 दिनों में पहुंचे बद्रीनाथ धाम।

  3. अपनी साइकिल 'शक्ति विमान' से कई शहरों की यात्रा करते हैं।

सवांदसूत्र, औरंगाबाद (लखीमपुर)। कस्बा औरंगाबाद के रहने वाले विजयपाल मिश्रा पुत्र जानती लाल मिश्रा फिट इंडिया के असली हीरो हैं। उम्र लगभग 75 वर्ष होने के बावजूद भी उनका जज्बा युवाओं को भी मात देता है। कस्बे के लोगों की मानें तो वह साइकिल से लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, बनारस, दिल्ली जैसे शहरों के कई चक्कर लगा चुके हैं। जब भी कोई काम पड़ता है, वह अन्य वाहनों का सहारा न लेकर अपनी साइकिल से ही जाते हैं।

हरिद्वार, बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थलों पर कई बार दर्शन के लिए साइकिल से ही जा चुके हैं। वह इस खराब मौसम के बावजूद बद्रीनाथ में भगवान बद्री विशाल के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। फोन पर उन्होंने बताया कि जब वह औरंगाबाद से निकले थे तब मौसम बहुत खराब था, जिससे वह बीमार भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और भगवान बद्री विशाल का नाम लेते हुए अपनी यात्रा जारी रखी।

अब वह भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के बाद वह केदारनाथ धाम दर्शन के लिए है, उन्होंने बताया कि वह दिल्ली दो दिन में पहुंच जाते हैं, लखनऊ एक दिन में, हरिद्वार जाने में दो से ढाई दिन लग जाता है, जबकि बद्रीनाथ जाने में उन्हें 5 दिन लग जाते हैं। विजयपाल मिश्रा अपनी साइकिल को प्यार से ''शक्ति विमान'' के नाम से संबोधित करते हैं। जब भी कोई उनसे पूछता है कि बाबा आप किस वाहन से जाते हैं, तो वह हंसकर बताते हैं, भैया मेरे पास शक्ति विमान है।

यह भी पढ़ें- लखीमपुर में आर्थिक तंगी को बनाया ताकत, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं दीये बनाकर बढ़ा रहीं परिवार की आमदनी

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।