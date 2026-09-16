आलू किसानों को सरकार का सहारा, गिरते भाव पर मिलेगा अनुदान और भंडारण शुल्क में राहत

संवादसूत्र, सिसवा महंथ, (कुशीनगर)। आलू का भाव गिरने के चलते हाेने वाले नुकसान से किसानों को बचाने के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना के तहत सरकार आलू किसानों को अनुदान देगी। साथ ही निजी कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने पर भंडारण शुल्क में भी राहत मिलेगी। इसके लिए किसानों को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के आनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।

बाजार में आलू का भाव गिरने की स्थिति में किसानों को निर्धारित लागत की 25 प्रतिशत अथवा उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य के अंतर दोनों में से जो राशि कम होगी, उसके आधार पर अनुदान मिलेगा। योजना का लाभ अधिकतम दो हेक्टेयर क्षेत्रफल तक ही सीमित रहेगा। वहीं प्रति हेक्टेयर अधिकतम 240 क्विंटल उत्पादन को अनुदान के लिए मान्य किया जाएगा।