5 महीने की फरारी के बाद दबोचा गया 25 हजार का इनामी दिव्यांशु, देवरिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, देवरिया। दुष्कर्म के मुकदमे में करीब पांच महीने से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपित को कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने आरोपित को धनौती तिराहे के पास से दबोचा। पुलिस के अनुसार आरोपित के विरुद्ध विभिन्न थानों में मारपीट, धमकी, चोरी व अन्य धाराओं में पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार 11 अप्रैल को पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि वह अपने देवर के साथ चार पहिया वाहन से जा रही थी। बड़हरा चौराहे के पास दो बाइक पर सवार आरोपितों ने उनका वाहन रोक लिया। आरोप है कि आरोपितों ने महिला के साथ छेड़खानी करने के साथ ही उसके और देवर के साथ मारपीट की तथा महिला के साथ दुष्कर्म किया। विरोध और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी।