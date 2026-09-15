देवरिया में किराए के विवाद में पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके बेटे पर चाकू से हमला, तीन लोग हुए गिरफ्तार
देवरिया में किराए के विवाद को लेकर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष राजेश गुप्ता और उनके अधिवक्ता पुत्र अजय गुप्ता पर ...और पढ़ें
HighLights
किराए के विवाद में पूर्व अध्यक्ष और बेटे पर हमला।
ई-रिक्शा चालक और उसके साथियों ने चाकू से वार किया।
पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, अन्य फरार।
जागरण संवाददाता, देवरिया। आधी रात किराए को लेकर हुए विवाद के बाद ई-रिक्शा चालक ने अपने साथियों के साथ मंगलवार सुबह भुजौली कालोनी स्थित घर में घुसकर नगर पंचायत भटनी के पूर्व अध्यक्ष राजेश गुप्ता और उनके अधिवक्ता पुत्र अजय गुप्ता पर चाकू से हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कालेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। पूर्व अध्यक्ष की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया। अधिवक्ता पुत्र का उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
पुलिस ने चार नामजद व छह अज्ञात के विरुद्ध जानलेवा हमला समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने सुरौली थाना क्षेत्र के बढ़या बुजुर्ग गांव के रहने वाले तीन सगे भाइयों पंकज वर्मा, सुधीर वर्मा, राजवर्मा पुत्रगण उपेंद्र वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपित मदन फरार चल रहा है।
नगर पंचायत भटनी के नकहनी वार्ड के रहने वाले 56 वर्षीय राजेश गुप्ता वर्ष 1998 में छह माह तक नगर पंचायत भटनी के अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में वह बिजली से संबंधित ठेकेदारी करते हैं और भुजौली कालोनी में मकान बनाकर परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने सोमवार रात ट्रांसपोर्ट से बिजली का सामान मंगाया था। सामान घर लाने के लिए रात करीब 12 बजे ई-रिक्शा तय किया गया था। उनके अधिवक्ता पुत्र 28 वर्षीय अजय गुप्ता ई-रिक्शा चालक के साथ एसएसबीएल इंटर कालेज के पास पहुंचे।
चालक ने सामान भुजौली स्थित घर तक पहुंचाने के लिए 450 रुपये किराया मांगा। इसी को लेकर विवाद हो गया। ई-रिक्शा चालक बिना सामान के लौट गया। अजय ने फोन कर अपने पिता को बुलाया और सामान कार की डिग्गी में रखकर घर ले आए। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर ई-रिक्शा चालक मंगलवार सुबह करीब नौ से 10 बजे कुछ लोगों के साथ भुजौली स्थित राजेश गुप्ता के आवास पर पहुंचा। उनके अधिवक्ता पुत्र अजय ने जैसे ही दरवाजा खोला, आरोपितों ने उन पर हमला कर दिया।
शोर सुनकर राजेश गुप्ता बीच-बचाव करने पहुंचे तो उन पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। राजेश के गले व कंधे पर चोटें आई हैं। जबकि उनके अधिवक्ता पुत्र के दाहिने तरफ गले के पास चोटें आई हैं। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घर व आसपास के लोगों ने उन्हें मेडिकल कालेज पहुंचाया। घटना के बाद हमलावर फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक शशिभूषण राय ने बताया कि चार नामजद व पांच- छह अज्ञात के विरुद्ध जानलेवा हमला समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की तलाश की जा रही है।
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