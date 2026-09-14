देवरिया डीएम ने रात में किया कस्तूरबा गांधी विद्यालय का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

जागरण संवाददाता, देवरिया। डीएम मधुसूदन हुल्गी शनिवार की रात करीब 10 बजे अचानक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय पहुंचे। डीएम के पहुंचने की जानकारी मिलते ही विद्यालय में खलबली मच गई। उस समय छात्राएं भोजन के बाद सो रही थीं। मौके पर वार्डेन, शिक्षक, रसोइया और होमगार्ड तैनात मिले। नामांकित 150 छात्राओं में 103 उपस्थित थीं। उपस्थिति रजिस्टर में भी उनका विवरण दर्ज मिला।

डीएम ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई, भोजन, आवासीय व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाओं की स्थिति देखी। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को छात्राओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ व अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गुणवत्तापूर्ण भोजन, नियमित साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ छात्राओं की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करने को कहा। इसके बाद डीएम ने थाना बघौचघाट का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय और विभिन्न अभिलेखों का जायजा लिया।

लंबित प्रकरणों और शिकायतों की स्थिति की जानकारी लेते हुए उनके त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने अभिलेखों को व्यवस्थित रखने, परिसर में साफ-सफाई और आमजन से संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करने पर जोर दिया। स्टांप एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा में राजस्व वसूली पर जोर डीएम मधुसूदन हुल्गी ने कलेक्ट्रेट कार्यकक्ष में स्टांप एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा की, जिसमें राजस्व वसूली, पंजीकृत विलेखों, लंबित प्रकरणों और शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। डीएम ने निर्धारित राजस्व लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण किया जाए। क्रय-विक्रय एवं अन्य संपत्तियों से संबंधित विलेखों में निर्धारित स्टांप मूल्य व नियमों का पालन सुनिश्चित हो। शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करते हुए पारदर्शिता और राजस्व हितों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।

भटवलिया विद्युत उपकेंद्र का डीएम ने किया औचक निरीक्षण डीएम मधुसूदन हुल्गी ने रविवार को 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र भटवलिया का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति, उपकरणों की स्थिति व संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों से फीडरों और उपभोक्ताओं को मिल रही विद्युत आपूर्ति के बारे में जानकारी लेते हुए व्यवस्थाएं पूरी तरह क्रियाशील रखने के निर्देश दिए।