बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, कुशीनगर में आलू और तिलहन की बोआई पर संकट

संवाद सूत्र, नौरंगिया। विकास खंड विशुनपुरा के कई गांवों में शुक्रवार की रात तेज हवा के साथ वर्षा ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खेतों में पानी भर गया है, उससे आलू और तिलहन की फसलों पर संकट मंडराने लगा है। किसानों को बीज सड़ने और फसल खराब होने का डर सता रहा है। उन्होंने प्रशासन से सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

ब्लाक के भरपटिया, पिपरा जवाहिर, लीलाधर छपरा, फकीरा छपरा, विजयी छपरा, मिठहां माफी, डगरहां समेत आसपास के कई गांवों में खेतों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगेती प्रजाति के धान की कटाई करने के बाद किसानों ने आलू और सरसों समेत अन्य तिलहन की फसलों की बोआई कर दी थी।

खेतों में पानी भरने से बीज खराब होने का खतरा बढ़ गया है।प्रहलाद, रामानंद, राजेश, महेश, राजू, वेलास, रमेश आदि का कहना है कि खेतों की जोताई, खाद, बीज और मजदूरी पर काफी रुपये खर्च किए हैं। अगर बीज सड़ गए तो पूरी लागत डूब जाएगी।