कुशीनगर में एक साथ तीन किशोरियां घर से लापता, तलाश में जुटी पुलिस
कुशीनगर के रामकोला थाना क्षेत्र से तीन किशोरियां शुक्रवार सुबह घर से लापता हो गईं, जिनकी तलाश में पुलिस ने ...और पढ़ें
HighLights
रामकोला गांव से तीन किशोरियां एक साथ लापता हुईं।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरियों की तलाश शुरू की।
पहले भी इसी गांव से किशोरियां लापता होकर मिली थीं।
जागरण संवाददाता, कसया। रामकोला थाना के एक गांव से एक साथ घर से निकलीं तीन किशोरियों के देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। स्वजन के काफी तलाश के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो थाने पहुंचे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
बताया जा रहा है कि, क्रमश: 18, 15 और 16 वर्ष की तीनों किशोरियां शुक्रवार सुबह 11 बजे एक साथ घर से निकली थीं। तीनों एक ही जाति और पड़ोस में रहने वाली हैं। रात तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजन ने पहले आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की। रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर भी जानकारी की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।
काफी देर तक कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजन रामकोला थाने पहुंचे। थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम तीनों किशोरियों की तलाश में लगी है।
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एक साल पहले भी गायब हुई थीं तीन किशोरियां
अस मामले ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसी गांव के दूसरे टोले से नवंबर 2025 में भी तीन किशोरियां अचानक घर से लापता हो गई थीं। स्वजन और पुलिस की करीब एक सप्ताह तक चली तलाश के बाद तीनों मध्य प्रदेश के भुसावल में मिली थीं। अब उसी गांव से एक साथ तीन किशोरियों के पुनः लापता होने की घटना से ग्रामीणों में भी चर्चा तेज हो गई है।