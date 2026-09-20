कुशीनगर में एक साथ तीन किशोरियां घर से लापता, तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, कसया। रामकोला थाना के एक गांव से एक साथ घर से निकलीं तीन किशोरियों के देर शाम तक वापस नहीं लौटीं। स्वजन के काफी तलाश के बाद भी जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो थाने पहुंचे। पुलिस मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

बताया जा रहा है कि, क्रमश: 18, 15 और 16 वर्ष की तीनों किशोरियां शुक्रवार सुबह 11 बजे एक साथ घर से निकली थीं। तीनों एक ही जाति और पड़ोस में रहने वाली हैं। रात तक घर नहीं पहुंचने पर स्वजन ने पहले आसपास के इलाकों में उनकी तलाश की। रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर भी जानकारी की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल सका।