नेपाल से ओडिशा तक, नशे के नेटवर्क का ट्रांजिट प्वाइंट बन रहा कुशीनगर

अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। नेपाल के बारा जिले से करीब 40 लाख रुपये की अफीम लेकर कुशीनगर के कसया पहुंचे शेषनाथ साहनी उर्फ बद्रीनाथ की गिरफ्तारी ने कुशीनगर में सक्रिय नशा तस्करी के नेटवर्क पर फिर सवाल खड़े किए हैं। उसके पास भंसार की नकदी रसीद मिलना मामले की गंभीरता और बढ़ाता है। यह पहली घटना नहीं है, जिसमें जनपद की सीमा के बाहर तक तस्करी के तार पहुंचे हों।

अप्रैल 2026 में दो अंतरराज्यीय तस्कर पांच करोड़ की 2.505 किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़े गए थे। दोनों बिहार और झारखंड से जुड़े थे। इससे भी बड़ा नेटवर्क गांजा तस्करी में दिखा। सितंबर 2025 में तमकुहीराज में एक टैंकर से 500 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। यह खेप ओडिशा से चली थी और बिहार के रास्ते कुशीनगर पहुंची थी। गोरखपुर, संतकबीरनगर, देवरिया और बस्ती तक सप्लाई की बात सामने आई थी।

मार्च 2026 में गांजा तस्करी के एक गिरोह में तो चार पुलिसकर्मियों की ही भूमिका सामने आई, मुकदमा दर्ज हुआ, दो पुलिसकर्मी आज तक नहीं पकड़े जा सके। इस गिरोह के तार ओडिशा, बिहार, मऊ और गोरखपुर तक जुड़े मिले थे। इससे जो तस्वीर दिखती है उसमें, नेपाल से अफीम की खेप, ओडिशा से गांजे की बड़ी खेप और बिहार-झारखंड से हेरोइन की आपूर्ति का रास्ता और कुशीनगर ट्रांजिंट प्वाइंट दिखता है।