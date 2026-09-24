कुशीनगर से उठेगा 'सूर्य किरण' का तूफान, मोतिहारी में गूंजेगा आसमान

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम शुक्रवार को कुशीनगर एयरपोर्ट से बिहार के मोतिहारी में होने वाले एयर शो के लिए टेक आफ करेगी। सूर्यकिरण टीम के नौ हाक एमके-132 विमान कुशीनगर एयरपोर्ट के एप्रन एरिया में पहुंच चुके हैं। एक साथ उड़ान भरते नौ लड़ाकू विमानों की गर्जना और आसमान में केसरिया, सफेद व हरे रंग के धुएं से बनने वाला तिरंगा एयर शो का सबसे बड़ा आकर्षण होगा। गुरुवार को टीम लीडर विंग कमांडर तेजेश्वर सिंह ने एयरपोर्ट के एटीसी लाउंज में पत्रकारों से बातचीत में एयर शो की तैयारियों और प्रदर्शन की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि करीब एक घंटे के एयर शो में सूर्यकिरण टीम के नौ हाक एमके-132 विमान एक साथ आसमान में विभिन्न एरोबेटिक करतब दिखाएंगे। विमानों से निकलने वाला केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं आसमान में तिरंगे की अद्भुत छटा बिखेरेगा।

सिर्फ पांच मीटर की दूरी, हवा में अद्भुत तालमेल सूर्यकिरण टीम के प्रदर्शन की सबसे खास बात विमानों के बीच बेहद कम दूरी बनाए रखना है। टीम के विमान तेज रफ्तार से उड़ान भरते हुए एक-दूसरे से महज पांच मीटर की दूरी पर रहते हैं। विंग कमांडर ने बताया कि इतनी कम दूरी पर उड़ान भरना बेहद चुनौतीपूर्ण है।

कुशीनगर एयरपोर्ट के एटीसी बिल्डिंग में प्रेसवार्ता करते विंग कमांडर तेजश्वर सिंह। जागरण प्रत्येक पायलट को गति, दिशा और ऊंचाई का सटीक तालमेल बनाए रखना पड़ता है। प्रदर्शन के दौरान पायलट लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और चर्चित डीएनए मैन्युवर समेत कई रोमांचक करतब दिखाए जाएंगे। सूर्यकिरण टीम एशिया की ऐसी विशिष्ट एरोबेटिक टीम है, जो इतनी कम दूरी पर विमानों की फॉर्मेशन के साथ प्रदर्शन करती है।

ये पायलट दिखाएंगे आसमान में कौशल

टीम में विंग कमांडर एसके शेरोन, स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मनिल के शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर गौरव पटेल और स्क्वाड्रन लीडर एडवर्ड प्रिंश सहित अन्य अधिकारी शामिल हैं। सभी पायलटों के सटीक तालमेल और अभ्यास से आसमान में एक के बाद एक रोमांचक फॉर्मेशन देखने को मिलेगी।