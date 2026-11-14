कुशीनगर में आधी रात को यूपी-बिहार बॉर्डर पर पहुंचे एसपी केशव कुमार, जांची सुरक्षा व्यवस्था

जागरण संवाददाता,पडरौना। एसपी केशव कुमार ने गुरुवार की देर रात यूपी-बिहार सीमा पर स्थित बांसी चौकी का निरीक्षण कर क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के प्रति जागरूक रहने को कहे। नागरिकों से संवाद स्थापित कर कानून व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

रात 12 बजे एसपी बांसी चौकी पहुंचे। सड़कों पर घूमकर सुरक्षा व्यवस्था की पड़ताल की। बांसी बाजार स्थित पुलिस बूथ के साथ प्रमुख चौराहे व स्थलाें पर जाकर इंतजाम देखा। इसके बाद वे बैरियर पर गए। ड्यूटी रजिस्टर सहित अन्य अभिलेख देखे। पुलिसकर्मियों को रात्रि गश्त प्रभावी बनाने तथा अपराध पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। बैरियर से गुजरने वाले वाहन एवं व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखें। बिना जांच पड़ताल के कोई भी व्यक्ति या वाहन न जाने पाए। कहे कि अपराध नियंत्रित कर कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाएं।

संदिग्धों से कड़ाई से पूछताछ करें, अगर मामला उच्चाधिकारियों के स्तर का हो तो बिना देर किए तत्काल संज्ञान में लाएं। चौकी पुलिस को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक लोगों से संवाद बनाएं। संवाद बढ़ाने से क्षेत्र की गतिविधियों की जानकारी रहती है। इससे कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। इस बीच यूपी-बिहार सीमा से गुजर रही एक तेज रफ्तार पिकअप को रूकवाया। चालक का नाम, पता पूछे।