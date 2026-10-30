कुशीनगर में देवपालिक के अंतिम संस्कार में शामिल हुए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, बोले- रहस्यमय मृत्यु की हो जांच

संवाद सूत्र, गोड़रिया, (कुशीनगर)। गोड़रिया के जनसुराज पार्टी के डिजिटल कम्युनिकेशन प्रबंधक देवपालिक गुप्ता का अंतिम संस्कार गुरुवार को पैतृक गांव के मलाही घाट पर किया गया। इस दौरान पार्टी के शामिल होकर संस्थापक प्रशांत किशोर ने श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार में सदर विधायक मनीष जायसवाल, समाजवादी पार्टी के नेता संतोष तिवारी, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शैलेश उपाध्याय, प्रधान संघ के अध्यक्ष विजय सिंह, हिमांशु मिश्रा, अजय यादव, नवीन ओझा, पंकज पांडेय, दीपक जायसवाल, सुनील गोंड आदि ने शोक संवेदन व्यक्त की।

विशुनपुरा थाने के गोड़रिया बाजार के बाबूलाल गुप्ता के पुत्र देवपालिक गुप्ता आइआइएमसी दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की। वह जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की टीम से जुड़े डिजिटल कम्युनिकेशन मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। बताया जा रहा है कि देवपालिक गुप्ता अपने सहयोगी दोस्त के साथ किसी कार्यवश रांची गए हुए थे और जनशताब्दी एक्सप्रेस से रांची से पटना आ रहे थे कि रहस्यमय ढंग से लापता हो गए थे।