कुशीनगर में दो तेंदुओं के विचरण से दहशत, एक पेड़ पर व दूसरा दिखा नीचे

संवाद सूत्र, नेबुआ नौरंगिया, (कुशीनगर)। विशुनपुरा ब्लाक के जड़हा गांव के सरेह में दो तेंदुओं के दिखाई देने से ग्रामीण दहशत में हैं। पिछले चार दिनों से दोनों तेंदुए सरेह में विचरण कर रहे हैं। कभी सड़क तो कभी बगीचे में उनके दिखाई देने से लोगों में भय व्याप्त है। वन विभाग की ओर से तेंदुओं की मौजूदगी की पुष्टि करते हुए उनकी तलाश तेज कर दी है। ग्रामीणों संग विभागीय टीम कांबिंग कर रही है। पिंजरा लगाने की तैयारी चल रही है।

बताया जा रहा कि शनिवार की सुबह ढोरही के सरेह में सरकारी फार्म के समीप चकरोड पर बच्चों ने तेंदुए को देखा था। गांव पहुंच उन्होंने शोर मचाया तो वन विभाग को सूचना दी गई। विभागीय टीम ने छानबीन की, लेकिन उस समय तेंदुओं का कोई सुराग नहीं मिल सका था। मंगलवार रात जड़हा टोला के समीप नहर के किनारे स्थित सच्चिदानंद के बगीचे में ग्रामीणों ने दो तेंदुओं को देखा।

उनमें से एक आम के पेड़ पर बैठा था, जबकि दूसरा नीचे विचरण कर रहा था। पडरौना वन रेंजर अशोक यादव, वनरक्षक संदीप पटेल व नेबुआ नौरंगिया थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। टीम ने तेंदुओं को घेरने का प्रयास किया, लेकिन दोनों झाड़ियों में जाकर छिप गए।