कुशीनगर में बीच सड़क धूं-धूं कर जला गेहूं से भरा ट्रक, केबिन बनी आग का गोला
कुशीनगर के रामकोला में पडरौना-कप्तानगंज मार्ग पर एक सरकारी गेहूं लदे ट्रक के केबिन में आग लग गई, जिससे लगभग ...और पढ़ें
HighLights
कुशीनगर में सरकारी गेहूं लदे ट्रक के केबिन में आग
ग्रामीणों की मदद से अधिकांश 10 क्विंटल गेहूं बचाया गया
पुलिस और फायर सर्विस ने आग पर पाया काबू
संवाद सूत्र, रामकोला, (कुशीनगर)। पडरौना-कप्तानगंज मार्ग पर मेहंदीगंज के समीप मंगलवार शाम लगभग पांच बजे सरकारी गेहूं लदा ट्रक खड़ा था। अचानक केबिन में आग लग गई। आसपास रहे लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक में लदे गेहूं के बोरों को उतारना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की कोशिश से अधिकांश अनाज बचा लिया गया। लगभग 10 क्विंटल गेहूं जलने का अनुमान लगाया जा रहा है।
बताया जा रहा कि पंजाब मार्क बोरों में गेहूं लदा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। अचानक केबिन में आग लग गई। आसपास रहे लोग धूल-मिट्टी फेकते हुए आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आसपास पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी होने लगी। उसके बाद लोग ट्रक से बोरों को उतारना शुरू कर दिए। आग की लपटों के बीच ट्रक को खाली कर अधिकांश खाद्यान्न सुरक्षित बचा लिया गया।
जानकारी मिलने पर रामकोला पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना देकर फायर सर्विस की गाड़ी मंगाई। कर्मियों ने आग पर काबू पाया। ट्रक में लदा सरकारी गेहूं कप्तानगंज की तरफ जा रहा था।
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दारोगा रणजीत तिवारी ने बताया कि अधिकांश गेहूं सुरक्षित है। चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था। सूचना पर जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि जांच के लिए पूर्ति निरीक्षक जितेंद्र सिन्हा को भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने पर स्थिति स्पष्ट होगी।