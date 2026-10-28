कुशीनगर में बीच सड़क धूं-धूं कर जला गेहूं से भरा ट्रक, केबिन बनी आग का गोला

संवाद सूत्र, रामकोला, (कुशीनगर)। पडरौना-कप्तानगंज मार्ग पर मेहंदीगंज के समीप मंगलवार शाम लगभग पांच बजे सरकारी गेहूं लदा ट्रक खड़ा था। अचानक केबिन में आग लग गई। आसपास रहे लोगों ने तत्परता दिखाते हुए ट्रक में लदे गेहूं के बोरों को उतारना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की कोशिश से अधिकांश अनाज बचा लिया गया। लगभग 10 क्विंटल गेहूं जलने का अनुमान लगाया जा रहा है।

बताया जा रहा कि पंजाब मार्क बोरों में गेहूं लदा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। अचानक केबिन में आग लग गई। आसपास रहे लोग धूल-मिट्टी फेकते हुए आग बुझाने का प्रयास करने लगे। आसपास पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण परेशानी होने लगी। उसके बाद लोग ट्रक से बोरों को उतारना शुरू कर दिए। आग की लपटों के बीच ट्रक को खाली कर अधिकांश खाद्यान्न सुरक्षित बचा लिया गया।