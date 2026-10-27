कुशीनगर में नशे में धुत बस चालक ने 20 को रौंदा, महिला की मौत; 19 घायल

जागरण संवाददाता, कुशीनगर। नशे में धुत चालक ने सडक से गुजर रहे 20 लोगों को कुचल दिया। एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। चार को गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल गोरखपुर रेफर किया गया। 13 का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। दो निजी अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार की रात आठ बजे पडरौना नगर कोतवाली के पश्चिमी गंडक नहर पुल से रविंद्र नगर धूस तक मौत बनकर पांच किलोमीटर तक दौड़ी रोडवेज बस को जिला मुख्यालय रवींद्र नगर धूस जब पुलिस ने पकड़ा तो लगभग 20 मिनट तक दहशत के साए में रहे लोग राहत की सांस ले सके।

जांच में कसया थाना के झुगवां का रहने वाला 40 वर्षीय चालक अजीत विश्वकर्मा जांच में पूरी तरह से नशे में पाया गया। घायलों में शामिल लोग कुछ घर जा रहे थे तो कुछ सड़क किनारे टहल रहे थे। बिना यात्री के अकेले ही रोडवेज से बस लेकर निकले चालक ने पडरौना नगर के सुभाष चौक पर ही चालक सड़क किनारे खड़े दो आटो को हल्की टक्कर मारी। कोई हताहत नहीं हुआ। इसके बाद पश्चिमी गंडक नहर पुल से रविंद्र नगर धूस तक टक्कर मारते हुए बढ़ता रहा।

पुलिस के अनुसार पांच किलोमीटर तक नशे की हालत चालक ने चालक ने 20 लोगों को टक्कर मारी। इसमें घर वापस जाने के लिए पडरौना कोतवाली के छावनी के समीप आटो में बैठीं कसया थाने के गांव नीबीडीह निवासी नेहा मिश्रा की मौके पर ही माैत हो गई। 19 लोग घायल हो गए।

चार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल गोरखपुर रेफर कर दिया गया। 13 जिला अस्पताल में भर्ती हैं। दो को स्वजन निजी अस्पताल ले गए। घायलों में मां-बेटी और पति-पत्नी भी शामिल हैं। कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि, बस व चालक कब्जे में हैं।