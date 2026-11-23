अजय कुमार शुक्ल, कुशीनगर। नेपाल की सीमा से दाखिल हुई अफीम हो या ओडिशा से बिहार के रास्ते पहुंचा गांजा, कुशीनगर इनका पड़ाव बनता जा रहा है। नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा तक आसान पहुंच और बिहार के रास्ते कई राज्यों से सीधा संपर्क।

कुशीनगर से गुजरता राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल तस्करों को पूर्वांचल के बड़े शहरों और जिलों तक विस्तार देता है। यही वजह है कि यह जिला अंतरराज्यीय नेटवर्क के लिए ट्रांजिट प्वाइंट के रूप में उभर रहा है। हाल के महीनों में हुई धरपकड़ और पुलिस की मिलीभगत सामने आने के बाद नारकोटिक्स की टीम सक्रिय हुई है।